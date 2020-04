Subsídio de desemprego bate recordes em Espanha e nos EUA

Veja também:

O número de desempregados inscritos nos serviços públicos de emprego espanhóis subiu para 302.265 pessoas em março, alcançando um total de 3,54 milhões – o maior aumento da história de Espanha.

Nos Estados Unidos, o número sobe mais um pouco e também bate recordes: os pedidos de subsídio de desemprego fixaram um novo recorde de 6,65 milhões na semana passada.

Na origem destes aumentos está a pandemia de Covid-19 e o impacto que está a ter na economia, com o encerramento de várias atividades.

Os números foram divulgados nesta quinta-feira pelo Departamento norte-americano do Trabalho e o Ministério espanhol do Trabalho, Migrações e Segurança Social, segundo o qual 833.979 pessoas deixaram de descontar para a Segurança Social – a maior descida mensal do número de inscritos, que no final de março eram 18,4 milhões de pessoas.

Nos EUA, o recorde foi batido duas vezes. Se, na semana passada, os pedidos de subsídio de desemprego tinham ultrapassado os 6,6 milhões, na semana anterior tinha alcançado os 3,28 milhões, um máximo histórico que o Departamento do Trabalho agora reviu em alta e passou para 3,31 milhões.

Os Estados Unidos são hoje o epicentro da pandemia do novo coronavírus, com um total de 217.594 infetados e 5.152 mortos. Só nesta quinta-feira, foi batido mais um recorde: 884 mortos e 25.200 novos casos em 24 horas.