​O coronavírus também infeta os media. TV e internet são os mais poupados à crise

Veja também: Todas as notícias sobre a pandemia de Covid-19

Guias e explicadores: as suas dúvidas esclarecidas

Boletins Covid-19: gráficos, balanços e outros números

Os últimos números da pandemia em Portugal e no mundo Se nada será igual depois da pandemia de covid-19, é natural que os media também não saiam desta crise da mesma forma que entraram. A dimensão do confinamento e do isolamento impostos nos países democráticos e a forma como está a afetar toda a organização da vida em sociedade já está a ter e um grande impacto na comunicação social e as consequências vão fazer-se sentir por muito tempo.

O Observatório da Comunicação (OberCom) analisou o impacto do coronavírus e da crise pandémica no sistema mediático português e global e concluiu que, se nem todos os meios vão ser atingidos da mesma forma, todos vão ter que se repensar para se adaptarem à nova vida pós-pandemia. O trabalho foi feito na última semana de março e conclui que esta crise veio expor a fragilidade do sistema mediático global, ainda mal recuperado dos efeitos devastadores da crise de 2008, agravados por fatores como a consolidação do oligopólio das grandes plataformas digitais, a dificuldade em assegurar um valor de troca justo para o jornalismo em ambientes digitais, numa era em que o jornalismo de qualidade tem um custo acrescido e em que a desinformação e a informação ilegítima são de disseminação fácil e barata. Começando pela principal fonte de receita, o mercado publicitário, está a verificar-se uma travagem a fundo que deixa antever a redução de muitos mil milhões de dólares no investimento. Exceção feita à publicidade na televisão, gora com mais audiência. Em Portugal, já se assiste mesmo à produção de anúncios televisivos com conteúdos relacionados com o coronavírus. A crise pode ser menos grave se a pandemia for contida em breve, permitindo deslocar o orçamento dos anúncios para o final do ano. Se se prolongar, o impacto será dramático.

Televisão e internet, os mais poupados A televisão parece, neste momento, ser o meio menos afetado. Com as pessoas fechadas em casa, o consumo de televisão cresceu muito. Dados da GFK/CAEM indicam que, no domingo, dia 15 de março, em média, cerca de um terço dos portugueses (31,6%) viram televisão. Nos dias seguintes a audiência no cabo cresceu cerca de 30%, com os canais dedicados a informação, em particular, a crescer de forma exponencial. No capítulo do entretenimento, a produção de novos programas está parada, mas o teletrabalho também já chegou ao pequeno écran. No Estados Unidos, Trevor Noah, o apresentador do programa “The Daily Show”, passou a fazer o programa em casa e agora chama-lhe “The Daily Social Distancing Show”.

Os canais televisivos têm ajustado a sua programação às necessidades das famílias que passam dias inteiros em casa. A audiência de programas infantis, por exemplo, disparou desde o início da crise Ainda no campo dos potenciais beneficiários da crise pandémica, está a internet. Há um aumento de subscritores digitais de conteúdos noticiosos, concentrado sobretudo em marcas mais consolidadas. Se o mundo digital aproveitar esta oportunidade para se reconstruir de acordo com o interesse de todos e os grandes atores contribuírem de forma justa para a promoção da diversidade de conteúdos que sustenta as suas plataformas, os meios digitais poderão lucrar com a crise. Imprensa escrita e rádio correm sérios riscos O consumo online de notícias poderá compensar um pouco a hecatombe que se espera que caia sobre a imprensa escrita, onde se espera que as tiragens se reduzam numa escala sem precedentes. Se a compra de jornais já vinha a cair, agora, com o confinamento das pessoas em casa, caiu ainda mais. Jornais como o “Público” e o “Expresso” tentam contornar esse impedimento com a entrega dos jornais em casa.