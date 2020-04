Linha de apoio à economia. Em três semanas foram aprovados mais de 800 créditos

Veja também:

Em três semanas foram aprovados mais de 800 créditos pela linha de apoio à economia, criada pelo Governo para fazer face à pandemia de Covid-19 em Portugal.

As contas são do Ministério de Siza Vieira e apontam para 817 operações de crédito já aprovadas, desde o dia 12 de março até esta quinta-feira, 2 de abril, num valor valor total de 365 milhões de euros. Cada processo demora em média cinco dias a ser decidido.

O Ministério da Economia diz ainda que a procura tem sido elevada, o que obrigou o governo a reagir. A linha de crédito inicial, "Capitalizar 2018-Covid-19", conta com o dobro da dotação desde o dia 27 de Março, passou de 200 para 400 milhões. Além disso, foram criadas quatro novas linhas, específicas para as áreas mais afectadas, que retiram as empresas destes sectores desta primeira linha.