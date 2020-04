Inquilinos e senhorios contra proposta do Governo para as rendas

Veja também:

A proposta de lei do Governo, que estabelece um regime excecional e temporário nos contratos de arrendamento para habitação e comércio, devido à pandemia do novo coronavírus, merece reparos das associações que representam inquilinos e senhorios, que criticam, desde logo, a possibilidade que se abre ao endividamento.

O Executivo propõe que o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) possa conceder empréstimos sem juros aos inquilinos, desde que o rendimento do agregado familiar tenha sofrido uma quebra superior a 20% face ao mês anterior ou ao período homologo. Uma medida que o presidente da Associação dos Inquilinos Lisbonenses (AIL), diz que “não vai resolver nada”.

"Se os inquilinos tiverem de fazer um empréstimo ao IHRU para financiar o valor da sua renda, daqui a uns meses os inquilinos vão ter de pagar, não só a renda do mês normal, como a que tinham em atraso”, afirma Romão Lavadinho, em declarações à Renascença.

Defende que as rendas tenham um corte proporcional ao do rendimento e dá um exemplo: “um trabalhador que está em 'lay-off', que recebe 66% do salário, deveria pagar 66% da renda." Quanto à diferença, esse valor “deveria ser pago diretamente pelo Estado ao proprietário”.

Senhorios consideram que estão a ser empurrados para desempenhar um papel social que cabe ao Estado

A Associação Lisbonense de Proprietários (ALP) recorda que o preâmbulo da proposta de lei sublinha que “importa, a todo o custo, proteger as famílias, neste período excecional”. Quanto a isto, a vice-presidente não tem nada a apontar, mas é preciso não esquecer que “os senhorios também têm famílias e precisam das rendas para prover ao sustento das suas próprias famílias”.

"Esta proposta de lei empurra os senhorios para exercerem a função social que cabe ao Estado”, diz Iolanda Gávea, que também critica a possibilidade dos inquilinos não pagarem as rendas, enquanto “aos senhorios é exigido o cumprimento de todas as obrigações contratuais, nomeadamente as fiscais”. Esta responsável dá um exemplo: “A notificação para pagar o IMI irá chegar a casa dos senhorios em maio.”