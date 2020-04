Groundforce coloca mais de 2.400 trabalhadores em "lay-off"

Veja também:

A Groundforce Portugal vai colocar mais de 2.400 trabalhadores em "lay-off", 69 terão o seu horário de trabalho reduzido e os administradores executivos propuseram uma redução de 30% do salário, para fazer frente ao impacto económico da pandemia do novo coronavírus, anunciou a empresa, esta quinta-feira.

Em comunicado, a Groundforce diz-se “fortemente afetada pela paragem de quase toda a frota TAP” e pelo “decréscimo abrupto” registado em todas as escalas onde opera, por causa da Covid-19.

Entre as medidas decididas pela subsidiária da TAP, estão a colocação de 2.425 trabalhadores (85,6% do total) em suspensão temporária da prestação de trabalho ao abrigo do "lay-off" simplificado. Todos receberão 2/3 das remunerações fixas mensais.

A empresa diz, ainda, que 55 trabalhadores (1,9% do total) – das áreas de suporte e chefias operacionais – terão o seu horário normal de trabalho reduzido em 15% e outros 14 (0,5% do total) - das áreas de suporte – terão uma redução do período normal de trabalho, “variável em função das necessidades operacionais, e receberão 2/3 das remunerações fixas mensais”.