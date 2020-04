Coronavírus. No turismo (também) nada será como antes

A secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, o economista e professor universitário João Duque e vários representantes do setor do Turismo participaram, nesta quinta-feira, na iniciativa organizada pela Associação dos Diretores de Hotéis de Portugal (ADHP).

“Não conheço um setor que tenha sido tão afetado pela pandemia Covid-19 e 2020 já é um ano perdido”, afirmou o economista João Duque logo no início da sua intervenção, na videoconferência da ADHP.

Ainda assim, não se mostra tão pessimista quanto a secretária de Estado do Turismo. Rita Marques considera que a quebra das receitas do turismo no PIB pode chegar aos 20%; as previsões de João Duque oscilam entre os 4,7% e os 7,3%.

O professor do ISEG (Instituto Superior de Economia e Gestão) define o segundo trimestre deste ano como “violentíssimo, muito longo e um mergulho profundo”. Mas tem expectativas que a recuperação comece nos meses seguintes, embora lentamente. E será marcada pela alteração de comportamentos.

“Não podemos tirar as máscaras e as luvas, começar aos beijinhos e abraços, ir para espetáculos com multidões”, alerta.

João Duque diz esperar que esta crise seja “um corte que vai sarar”, mas exige imensa imaginação e muito trabalho. E lembra aos agentes do turismo que irão confrontar-se com os mesmos e mais alguns problemas do que aqueles que tinham antes.