Quer ajudar hospitais a combater o coronavírus? Veja o festival de VHILS

O Festival Iminente muda temporariamente de nome para Festival de Emergência e vai ter no sábado, dia 4, uma edição virtual com fins solidários. O festival, do qual o artista português VHILS é um dos fundadores, quer ajudar a angariar verbas para ajudar os dois centros hospitalares de Lisboa e Porto que estão na linha da frente de batalha contra a pandemia do novo coronavírus.

Para ir ao festival não precisa de sair de casa, porque esta é uma edição virtual, mas terá de comprar um bilhete. O preço não é fixo, explica Patrícia Santos, da organização que indica que “o bilhete será aquilo que as pessoas quiserem pagar e todo o dinheiro vai reverter para os hospitais”.

“Pretendemos angariar dinheiro para o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central e para o Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto, que são os dois hospitais de referência desta pandemia”, indica Patrícia Santos.

Esta responsável da organização explica que a ideia de pôr de pé esta edição especial surgiu enquanto conversavam todos e se aperceberam que “chegavam vários pedidos de amigos médicos para produzir viseiras ou pedidos de outros conhecimentos nos hospitais”. Ao sentirem que “eram pedidos com muita urgência” resolveram organizar esta edição solidária.

O Festival de Emergência vai decorrer no computador, no tablet ou telemóvel de quem se ligar no dia 4, a partir das 16 horas. “Vai decorrer sempre no Instagram do Festival Iminente. Será uma experiência de festival, mas num recinto digital. Todos os artistas estarão ‘logados’ no nosso canal e farão as intervenções subsequentes umas às outras”, explica Patrícia Santos.

O que nos vai mostrar o festival?

Nesta entrevista à Renascença, que pode ouvir na sexta-feira, no programa Ensaio Geral, a responsável explica o que poderá assistir a partir de casa. “A ideia é criar uma experiência de Festival Iminente como fazemos sempre”, diz esta promotora. Haverá por isso, como habitual em edições anteriores, “conversas, concertos, artes visuais, performance e dança”.

Até perto da meia-noite, haverá muito por onde escolher. O cartaz começa com uma conversa “organizada pelo Gerador, que irá falar do papel da cultura neste cenário de pandemia”.

Na música, vão ter atuações de “Hugo Oliveira, Julinho KSD, Prétu, Ana Moura, Mayra Andrade e Dino D'Santiago”, refere Patrícia Santos, que acrescenta que o Festival de Emergência irá também contar com ‘performances’ de Miguel Januário, com o projeto ±maismenos±.

Mas, no alinhamento desta edição especial, há mais por onde escolher. Tudo para conferir tudo no perfil de Instagram do festival, aqui