Crianças em casa? Já não sabe o que fazer? Que tal fazer deles uns artistas?

Está em casa com as crianças e já não sabe como as entreter? O Lugar do Desenho, o museu situado em Gondomar que guarda o imenso espólio do pintor Júlio Resende está a desafiar os mais novos a criarem as suas obras de arte a partir dos quadros deste mestre da pintura portuguesa já desaparecido.

A ideia é simples, basta por crianças e jovens adolescentes a pesquisarem as obras de Júlio Resende na internet ou em livros que possam ter em casa e depois basta dar largas à imaginação.

Em entrevista à Renascença, o presidente da Fundação Júlio Resende (FJR) explica que a simplicidade deste pedido é inspirada na “ideia de simplicidade” que aprendeu com “o próprio Júlio Resende. O que se pretende é “uma recriação do trabalho de Júlio Resende da forma mais espontânea, livre e menos condicionada possível” refere Eugénio Barbosa.

“Claro que a envolvência da família é muito importante” sustenta o presidente da FJRque indica ser esse também “o propósito. No contexto atual, este desafio “é outro espaço de ocupação”.

Em tempo de estado de emergência, Eugénio Barbosa diz, nesta entrevista que poderá ouvir no Ensaio Geral na Sexta-feira na Renascença depois das 23 horas, que “a desgraça coletiva também tem estas coisas boas”. Assim poderão “trabalhar com as famílias, crianças e jovens adolescentes que assim podem de alguma forma conhecer a obra do mestre Júlio Resende e a instituição Lugar do Desenho.”

As obras dos seus pequenos artistas podem depois ser enviadas por e-mail para o Lugar do Desenho ( info@lugardodesenho.org ) que irá de seguida publicar nas suas redes sociais os trabalhos enviados. Não há qualquer limite às técnicas usadas. Tal como o mestre Júlio Resende, também os artistas caseiros poderão usar técnicas mistas ou aplicar apelas as técnicas da pintura, desenho ou colagem.

O Lugar do Desenho é a casa que guarda o espólio do mestre da pintura nascido no Porto e que morreu aos 93 anos em 2011. São mais de dois mil desenhos que Júlio Resende foi reunindo ao longo da sua vida. Com uma carreira iniciada nos anos 30, a obra de Júlio Resende foi muito influenciada pela sua vivência no Brasil, pais onde passou largos anos.

Localizado na área metropolitana do Porto, o Lugar do Desenho é “ainda desconhecido de muita gente” aponta Eugénio Barbosa. “Gostávamos muito que esta instituição fosse, francamente, de todos e pudesse ser vista pelo maior numero de pessoas” diz o presidente da FJR, um espaço que poderá visitar em família quando o período de isolamento terminar.