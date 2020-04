Alimentação consciente em tempos de isolamento. Nova "trend" ou regresso às origens?

Quando foi às compras trouxe mesmo só o que precisa? Trouxe uma embalagem de amor próprio? Trouxe um frasco de alinhamento pessoal? E uma caixa de empatia? Veio com muitas embalagens de plástico mumificadas em múltiplas camadas de película aderente (certamente com medo que o conteúdo lhes escape!), ou preferiu antes colocar uma quantidade sensata de um alimento fresco num único saco de plástico? Teve mesmo que comprar garrafões de água ou a água da torneira serve por ora perfeitamente? Comeu morangos com açúcar (como lhe fazia a sua avó... e que saudades tem da sua avó!). Pronto! Faz de si uma pessoa menos capaz de levar a bom porto a sua intenção de gerir da melhor forma o seu peso? Estas e outras tantas interrogações, quer as faça a si mesmo ou não, são legítimas. Fazem parte, a meu ver, do despertar que nos é pedido para o movimento de uma nutrição integral de nós mesmos, onde uma alimentação consciente encaixa como um fato "tailor-made". Há uma tendência emergente para aplicar as práticas do "mindfulness" à alimentação. O "mindfulness" é essencialmente um conjunto de práticas com raízes orientais que visam alcançar a nossa atenção plena. É uma técnica que nos convida à concentração no presente, nas 24h de HOJE, literalmente, algo que este isolamento social possibilita sem grandes sentimentos de culpa... sem se questionar se pode ou se merece fazê-lo. É carregarmos no botão “pause” por vontade própria, com uma atitude curiosa e sem julgamentos.

À arte de saber parar para descortinar o que está envolvido na esfera do (tudo menos) simples ato de nos alimentarmos chamamos então alimentação consciente (ou "Mindful Eating"). Esta área pretende cumprir essencialmente dois intentos: por um lado ser uma estratégia para comermos de uma forma mais saudável (através de um consumo alimentar mais calmo, integrado e harmonioso) e, por outro, ser uma forma de trazer mais atenção e satisfação ao ritual de preparação das nossas refeições. Para melhor se explicar o que é o "mindful eating", ajuda fazermos o exercício de pensarmos na falta dele - "mindless eating" – que é o ato de comermos sem pensarmos nO que estamos a comer (o sabor, a textura, a sua proveniência, etc.), COMO (devagar, sozinhos ou na companhia de amigos, em pé ou à mesa, etc.) nem PORQUÊ (por fome, por razões de saúde, por razões emocionais, etc.). “O quê? Como? Porquê?” são então perguntas a fazer a si frequentemente. Esta trindade é incontornável quando surge a ideia de querer comer algo e aparentemente não tem justificação fisiológica para isso. O que o move realmente para esta escolha? Haverá sempre uma resposta à sua espera, se estiver permeável para desenvolver tomadas de consciência, fazer pontes entre determinados consumos e eventuais cenários ou vivências do foro emocional e conseguir encontrar padrões no que antes considerava meras coincidências circunstanciais. Como estou eu em termos da minha valorização pessoal e do meu alinhamento com os valores que defendo? Esta questão está diretamente relacionada com a forma como nos alimentamos. Se estiver desperto para aceitar e integrar em si o seu valor, para treinar todos os dias a noção de merecimento e para dizer agora alguns “nãos” quando se forçou outrora a dizer alguns “sins”, tudo fará de bom grado para garantir a melhor nutrição do seu corpo.

Na exata medida do seu posicionamento sobre estas reflexões verá espelhada muito do que é a sua relação com a comida. Se carrega “mochilas” que não são a sua, vivências que não foram realmente transmutadas, graus de exigência atrozes com os outros, mas essencialmente consigo, se se permite dar o papel principal à opinião e validação dos outros em relação a si, então está a carregar um fardo muito superior à sua mera condição humana. O que escolhe comer (ex: bolachas), a forma como o faz (ex: no final de um exigente dia de trabalho, ou a seguir a deitar os seus filhos e de preferência sem o olhar acutilante do seu parceiro que come o que quiser que, raios!, nunca engorda) e a roupagem emocional que lhe dá, são dimensões de um valor inestimável para se conhecer. Do Céu para a Terra Estivéssemos todos sentados no Olimpo, em exercício pleno das tomadas de consciência que nos impelem para as nossas escolhas alimentares e para comer de determinada forma... Na realidade não estamos, mas mesmo assim não deixamos de ser os maestros da nossa orquestra! E qualquer hábito, antes de o ser, não é mais do que um sem número de ações repetidas (muitas vezes com grande taxa de esforço), a que chamamos disciplina. Não ligue o “complicómetro”. Adapte-se!