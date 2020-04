Viana do Castelo. Em tempos de crise bispo lembra a importância da “caridade e do amor”

Bispo de Viana do Castelo desafia os cristãos a darem uma “feição nova, renovada e mais autêntica” à Pascoa em tempo de crise.

D. Anacleto Oliveira lembra que transformar dificuldades em oportunidades é “especifico do cristianismo” e, por isso, apela aos cristãos para que, em plena crise causada pela pandemia da Covid-19, não deixem de viver as Solenidades Pascais.

“A meu ver, não é por acaso, que a pandemia rebentou entre nós precisamente na preparação para a Páscoa. Temos de ver as coisas numa dimensão cristã”, pede o prelado de Viana do Castelo que desafia os cristãos aproveitarem a situação “para dar uma feição nova, renovada e, no fundo, mais autêntica à grande solenidade da Páscoa”.

Preocupado, sobretudo, com os efeitos da pandemia junto dos mais velhos, o Bispo da diocese do Alto Minho antecipa à RR a mensagem da diocese para a Páscoa que, diz, deve ser de “caridade e de amor”, sobretudo, em tempos difíceis.

“Espero que os cristãos saibam aproveitar a privação das celebrações litúrgicas para que vivam verdadeiramente a Páscoa dentro dos males em que vivemos e em que a caridade e o amor têm de ser a palavra principal”, pede.