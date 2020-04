Semana Santa sem peregrinos em Fátima

“Pela primeira vez na sua história, o Santuário de Fátima vai viver a Semana Santa e, em particular ,o Tríduo Pascal com todas as celebrações na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima à porta fechada, apenas transmitidas pelos meios de comunicação social e meios digitais e sem peregrinos”, anunciou esta quarta-feira o gabinete de comunicação do Santuário.

O comunicado refere que, de acordo com as restrições impostas no atual contexto de pandemia, estes dias irão ser vividos “num clima de recolhimento, sem a presença de muitos dos grupos que habitualmente peregrinam à Cova da Iria neste tempo de Quaresma e Páscoa, sobretudo espanhóis que, dada a proximidade geográfica, têm por tradição visitar Portugal nesta quadra festiva”.

Mesmo sem assembleia “manter-se-á praticamente todo o programa da Semana Santa e do Tríduo Pascal adaptando-o às circunstâncias do momento”.

Transmissões em direto

O Santuário transmitirá todas as celebrações do programa oficial através dos meios digitais que tem ao dispor: no site www.fatima.pt, no canal no YouTube - onde conta já com mais de 80 mil subscritores -, e na página oficial no Facebook - que é seguida por 1,1 milhões de pessoas em todo o mundo.

Assim, a Missa de Domingo de Ramos, dia 5 de abril, que será presidida pelo bispo da diocese de Leiria-Fátima, cardeal D. António Marto, às 11h00, será transmitida através do site www.fatima.pt, e na página de facebook do Santuário de Fátima, e contará com interpretação em Língua Gestual Portuguesa.

Da mesma forma, serão transmitidas: a missa Vespertina da Ceia do Senhor, na Quinta-feira Santa e, na Sexta-feira Santa, as Laudes bem como a Paixão, “com uma intenção especial de oração pelos doentes, pelas vítimas diretas e indiretas da pandemia provocada pelo Covid-19 e por todos os que, de uma forma ou de outra, trabalham para que a vida não pare”, refere o comunicado, acrescentando que nesse mesmo dia, o Santuário oferecerá ainda a transmissão de uma Via-sacra, feita a partir do Itinerário do Peregrino, mas sem a participação de fiéis.

No Sábado “além das Laudes, será recitado o Terço, ao meio dia, e celebrada uma Via-matris na Basílica de Nossa Senhora do Rosário e Vésperas. A Vigília Pascal, a celebração mais importante deste ciclo litúrgico, será celebrada com as mesmas disposições quanto à ausência de fiéis, dentro da Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima”.

O calendário e a forma como decorrerão as celebrações foram decididos em função das disposições definidas dia 25 de março pela Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos (Santa Sé), e de acordo com as orientações do bispo diocesano e da Conferência Episcopal Portuguesa.

Todas as celebrações do Tríduo Pascal serão presididas pelo Reitor do Santuário de Fátima, padre Carlos Cabecinhas.

Programa da Semana Santa e Tríduo Pascal no Santuário de Fátima

Domingo de Ramos, dia 5

11:00 – Missa, presidida pelo Cardeal D. António Marto

18:30 – Rosário

19:15 – Missa

21:30 – Rosário

Segunda a quarta-feira, dias 6 a 8

11:00 – Missa

18:30 – Rosário

19:15 – Missa

21:30 – Rosário

Tríduo Pascal

Quinta-Feira Santa, dia 9

18:00 – Missa Vespertina da Ceia do Senhor

Sexta-Feira Santa, dia 10

09:30 – Laudes

15:00 – Celebração da Paixão do Senhor

18:30 – Via-Sacra (transmissão da Via Sacra gravada)

Sábado Santo, dia 11

09:30 – Laudes

12:00 – Rosário

15:00 – Oração a Nossa Senhora da Soledade (Via Matris)

17:30 – Vésperas

Páscoa da Ressurreição do Senhor

Sábado, dia 11

21:30 – Vigília Pascal

Domingo, dia 12

11:00 – Missa