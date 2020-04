Papa rezou pelos jornalistas que "trabalham para que as pessoas não fiquem tão isoladas"

Veja também:

O Papa dedicou a missa desta manhã, na Residência de Santa Marta, aos trabalhadores da comunicação social, que ajudam as pessoas a suportarem este período de isolamento devido à pandemia da Covid-19.

“Quero rezar hoje por todos aqueles que trabalham nos media, que trabalham para comunicar por forma a que as pessoas não se sintam tão isoladas; pela educação das crianças, pela informação, para ajudar a suportar este tempo de encerramento.”

Ainda esta manhã, na habitual audiência das quartas-feiras, divulgada em streaming, o Papa saudou os fiéis de língua portuguesa, recordando-lhe que “não podemos esquecer as tragédias dos nossos dias, porque a Paixão do Senhor continua no sofrimento dos homens” e desejou a todos: “que os vossos corações encontrem, na Cruz de Cristo, apoio e conforto no meio das tribulações da vida”.