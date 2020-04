“Este não é um tempo vazio”. Jesuítas dão-lhe para “não andar a desperdiçar horas”

Se digitar no computador o endereço www.broteria.org vai encontrar vários conteúdos que o ajudam a enfrentar este tempo de confinamento. Nesta janela digital está disponível gratuitamente a Revista Brotéria e vários contributos de artistas, escritores e músicos no projeto denominado “Aos Vossos Lugares”.

Esta foi a fórmula que os Jesuítas encontraram para responder ao facto de terem fechado portas do recém-inaugurado espaço Brotéria, em Lisboa.

Em entrevista à Renascença, o padre Manuel Cardoso afirma que “estes dias de Covid não podem ser uma espécie de intervalo na nossa vida”. Este Jesuíta que habita a casa Brotéria dá uma imagem: “ninguém pode viver três semanas ou um mês na sala de espera de um dentista”.

Por sentir que não podemos apenas ficar “à espera de que isto acabe”, a equipa decidiu disponibilizar gratuitamente a revista que publica mensalmente.

“Normalmente, é enviada aos assinantes, mas num tempo extraordinário como o que vivemos pareceu-nos quase de bom senso disponibilizar a revista”, explica o padre Manuel Cardoso.

Nas suas palavras, este é “um gesto de solidariedade para todos os que têm mais tempo e estão mais sozinhos”. A revista, que tem vários ensaios, “exige algum tempo de leitura”, refere o Jesuíta, concluindo: “tempo é o que mais temos agora”.

Na Brotéria de acesso gratuito pode ler, por exemplo, um artigo de João Cardoso Rosas intitulado “Partidos Portugueses: Um Breve Guia Ideológico” ou outro sobre “Fake News”, de Eduardo Jorge Madureira Lopes. Mas há mais para descobrir aqui.

Em preparação está já a edição de abril, que sofreu alterações face à atual circunstância de estado de emergência e irá também refletir no seu número o atual contexto. “Este é um tempo com imensas dificuldades, mas também com oportunidades”, explica Manuel Cardoso.

Por isso, “a Brotéria quis continuar a fomentar a produção artística, neste caso no formato possível que é o digital”.

Outra das iniciativas que desenvolveram foi o projeto “Ao Vosso Lugar.com”, onde a Brotéria desafia artistas como Rui Chafes ou a banda Capitão Fausto, o escritor Jacinto Lucas Pires e outros a ocuparem o espaço digital e partilharem com o público a sua arte e pensamento. https://aosvossoslugares.com/

“Todos os dias, às 21h30, um artista – todos os dias um diferente – propõe alguma coisa. A ideia é sempre a mesma. Este não é um tempo do vazio, à espera que isto acabe. Este é um tempo que pode ser vivido com decisão, com intencionalidade. Fomentar a produção cultural, intelectual e a revista são três formas de continuarmos a estarmos vivos e não só sobrevivermos”, afirma o Jesuíta Manuel Cardoso.

Questionado sobre o contexto atual e como o devemos enfrentar, este Jesuíta deixa a voz da sabedoria. “Acho que o mais importante é que as pessoas decidam o que querem fazer. Não sejam só vítimas de um tempo estranho e vazio em que ficamos à espera que aconteça alguma coisa.”

Manuel Cardoso deixa o desafio: “O sermos autores da nossa própria vida, decidirmos o que queremos fazer e fazê-lo de facto, acho que é a chave de leitura importante para sobreviver no bom sentido, no sentido cheio do termo, a este tempo”.

Em jeito de conclusão, Manuel Cardoso diz: “o importante é que cada um decida o que quer fazer e que o faça; não se deixe andar só assim a desperdiçar horas, umas atrás das outras”.

Manuel Cardoso foi entrevistado para o programa Ensaio Geral, às sextas-feiras pouco depois das 23h00. No próximo dia 6, vai poder ouvir a entrevista na íntegra.