Coronavírus. Escola de Jesuítas produz viseiras para as áreas de saúde e de apoio social

Uma Escola que pertence aos Jesuítas produz viseiras para as áreas de saúde e de apoio social, numa iniciativa solidária que envolve alunos e professores do curso Técnico de Desenho Digital 3D da Oficina, a Escola Profissional do Instituto Nun'Álvares, localizada em Santo Tirso.

Nos últimos dias foram feitas cerca de 300 viseiras e outras tantas serão entregues até ao final desta semana.

A ideia surgiu como resposta às necessidades provocadas pela Covid-19.

A escola, que pertence à Companhia de Jesus, entendeu que podia "dar um contributo muito importante às entidades de saúde e às pessoas que estão na linha da frente no combate a esta terrível pandemia", explica o director pedagógico do estabelecimento de ensino, Miguel Sá Carneiro.

O responsável faz questão de lembrar os "profissionais de saúde que, sem meios, ou com muito poucos meios de proteção, enfrentam o perigo e lutam pela saúde e pela defesa da vida de tantas pessoas, colocando-se eles próprios em sério risco de vida".

Nesse sentido, começaram por entregar as viseiras ao Centro Hospitalar do Médio Ave, mas a distribuição rapidamente se estendeu a outras instituições.

Assim, "foi possível ajudar a Santa Casa da Misericórdia de Melgaço, o Hospital da Póvoa de Varzim, o Centro de Saúde das Caldas da Saúde e muitos outros profissionais de saúde da nossa comunidade". As viseiras foram ainda entregues "às três corporações de bombeiros do concelho de Santo Tirso".

Este responsável admite que esta ajuda é pouca "perante tanta necessidade e perante os números que todos os dias nos assombram. Mas é para nós um motivo de muita alegria e de realização pessoal podermos oferecer mais segurança e mais tranquilidade a seiscentas pessoas ou a mil que diariamente enfrentam o perigo nos centros de saúde, nos lares da terceira idade, nas ambulâncias e em tantos outros locais de saúde e apoio social".

Miguel Sá Carneiro sublinha que este "é o nosso muito singelo e muito pequeno sinal de reconhecimento e agradecimento pela dedicação com que os profissionais de saúde e de apoio social enfrentam esta pandemia".

O curso de Desenho Digital 3D "é o que garante a modelação e a produção das viseiras nas impressoras 3D".

São os professores, neste momento, "quem está com o trabalho de produção", já que a "situação de confinamento e isolamento social não nos permite colocar os alunos em situação de risco".

Por isso, "os professores organizam-se em turnos, para poderem garantir a produção permanente, mantendo todas as medidas de segurança e de proteção pessoal".

Está a ser ponderado que os docentes possam transferir este trabalho para as suas próprias casas.

Os materiais utilizados para fabricar as viseiras "ou são oferecidos pelas próprias empresas que os fornecem, ou são comprados pela escola com o dinheiro de donativos de pessoas que querem ser elas, também, parte deste projeto solidário".

E conclui "a vontade de ajudar, a rede de amigos e parceiros ajuda a ampliar a capacidade de resposta e da produção deste tipo de equipamento".

Aliás, explica, a Oficina é um projeto que "é possível apenas porque há muitas pessoas que querem fazer parte dele. A escola conta com a solidariedade de pessoas e de empresas ligadas ao Colégio das Caldinhas e com o apoio do Município de Santo Tirso que disponibilizou algumas impressoras 3D. E é isso que tem feito crescer uma rede de cooperação que permite produzir mais viseiras do que aquelas que a Oficina sozinha alguma vez poderia fazer diariamente".

Dizendo que a escola "está grata a todos que a ajudam a ajudar", Miguel Sá Carneiro considera que neste momento "esta é uma obrigação e uma responsabilidade cívica e ética" e defende que "todos devemos participar e colaborar na luta contra esta pandemia, não podemos ficar de braços cruzados para que tudo acabe bem".