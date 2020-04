Bento XVI “está bem, mas não recebe visitas” por causa do coronavírus

Veja também:

Aos 92 anos, o Papa emérito continua a residir no Mosteiro Mater Ecclesia, no interior da Cidade do Vaticano. Mas estão canceladas todas as visitas e audiências.

Segundo o seu secretário particular, o arcebispo Georg Gaenswein, Bento XVI “está bem, mas não pode receber visitas nem conceder audiências a ninguém”.

Em declarações à agência alemã DPA, Mons. Gaenswein afirmou que “todas as visitas agendadas ao Papa emérito foram adiadas para data a definir”, de acordo com as medidas excecionais tomadas em tempo de pandemia de Covid-19, aplicadas em todo Estado do Vaticano.

O arcebispo alemão disse ainda que todos os que vivem com Bento XVI, no Mosteiro Mater Ecclesia, também “gozam de boa saúde, graças a Deus”.

E sobre o próximo dia 16 de abril, data de aniversário do Papa emérito, Gaenswein adianta que não haverá festa e que o dia em que Bento XVI cumpre 93 anos “será tranquilo e sem celebrações, com votos de esperança e orações, para que esta pandemia seja rapidamente superada”.

A pandemia de Covid-19 já matou mais de 13 mil pessoas em Itália e infetou mais de 80 mil. Os hospitais estão sobrelotados. O Governo italiano deverá aprovar o prolongamento das medidas de confinamento e bloqueio de atividades, pelo menos até dia 13 de abril.