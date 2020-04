Governo aprova renovação do estado de emergência. Costa pede "máxima intensidade na contenção"

Veja também:

O Governo aprovou esta quarta-feira a renovação do estado de emergência por mais 15 dias, pedida pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, por causa da pandemia de coronavírus, anunciou o primeiro-ministro. António Costa diz que as medidas de exceção estão a resultar e é importante "reforçar esses esforços" nas próximas semanas. "Ao fundo do túnel há uma luz, mas ela ainda não está à vista", sublinha.

“O Governo apreciou a proposta e entendeu dar parecer favorável à renovação do estado de emergência nos termos do decreto que nos foi submetido pelo senhor Presidente da República”, declarou o primeiro-ministro numa final de uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros.



O decreto será ainda apreciado e votado pelo Parlamento, e depois segue para a Presidência da República, que dará a luz verde final. Marcelo Rebelo de Sousa apresentará, amanhã, o teor do decreto.

António Costa não avançou pormenores sobre novas medidas. Explicou que, após estes procedimentos, o Governo vai reunir na quinta-feira à tarde "para aprovar o conjunto da legislação que regulamenta e tornará aplicável o decreto presidencial de prorrogação do estado de emergência pelo período de mais 15 dias".

"Gostaria de sublinhar que, tal como dissemos há duas semanas, o comportamento dos portugueses tem sido exemplar, com raríssimas exceções, na autocontenção, na autodisciplina, quer das normas de afastamento social quer de isolamento domiciliário", frisou o primeiro-ministro.