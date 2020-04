​Estado de emergência vai “apertar um bocadinho”, anuncia Costa

Veja também:

O prolongamento do estado de emergência, que deve ser anunciado quinta-feira pelo Presidente da República, vai “apertar um bocadinho” as regras sobre deslocações permitidas. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro, António Costa, na SIC, onde esteve esta quarta-feira, no Programa da Cristina.



“Acho que vamos ter de apertar um bocadinho para dar um sinal mais claro que não é mesmo para andar de um lado para o outro”, disse António Costa, remetendo mais clarificações para o decreto do Presidente, que o Governo aprecia esta tarde e será discutido amanhã no Parlamento, e para a concretização que o executivo depois lhe vier a dar.

“Temos de fazer este esforço agora para que dure o mínimo de tempo possível”, acrescentou o primeiro-ministro, para quem seria desejável começar a aliviar as medidas de distanciamento social e de encerramento de atividades económicas no fim de abril.