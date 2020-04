Estado de emergência. Decreto de Marcelo prevê adiamento de períodos escolares

As autoridades de saúde podem obrigar as operadoras de telecomunicações a enviar mensagens escritas aos seus clientes com informações de utilidade pública, nomeadamente alertas da Direção-Geral da Saúde ou outras relacionadas com o combate à epidemia.

“Liberdade de aprender e ensinar: podem ser impostas pelas autoridades públicas competentes as restrições necessárias para reduzir o risco de contágio e executar as medidas de prevenção e combate à epidemia, incluindo a proibição ou limitação de aulas presenciais, a imposição do ensino à distância por meios telemáticos (com recurso à internet ou à televisão), o adiamento ou prolongamento de períodos letivos, o ajustamento de métodos de avaliação e a suspensão ou recalendarização de provas de exame ou da abertura do ano letivo, bem como eventuais ajustes ao modelo de acesso ao ensino superior”, indica o despacho divulgado na página da Presidência.

O decreto com as medidas de exceção já é conhecido ( leia aqui, na íntegra ). Determina, por exemplo, que o ensino à distância pode ser imposto , tal como o adiamento ou prolongamento de períodos escolares . Pode também haver ajustes ao modelo de acesso ao ensino superior.

“A renovação do estado de emergência tem a duração de 15 dias, iniciando-se às 00h00 do dia 3 de abril de 2020 e cessando às 23h59 horas do dia 17 de abril de 2020, sem prejuízo de eventuais novas renovações, nos termos da lei”, refere a nota de Belém.

O decreto de renovação do estado de emergência mantém outras restrições, nomeadamente à circulação de pessoas e liberdades individuais, para conter a pandemia de coronavírus.



As autoridades podem proceder ao confinamento compulsivo no domicílio, em estabelecimento de saúde ou noutro local definido pelas autoridades competentes; ao estabelecimento de cercas sanitárias, como já acontece em Ovar e Povoação; e proibir, na medida do estritamente necessário, "deslocações e a permanência na via pública que não sejam justificadas".

Limites a rendas e compensações

Na parte económica e da iniciativa privada, destaque para a possibilidade de impor limites a rendas e compensações, que poderão ter a ver com parcerias público-privadas (PPP) e serviços públicos em concessão a privados.

"Podem ser temporariamente modificados os termos e condições de contratos de execução duradoura ou dispensada a exigibilidade de determinadas prestações, bem como limitado o direito à reposição do equilíbrio financeiro de concessões em virtude de uma quebra na respetiva utilização decorrente das medidas adotadas no quadro do estado de emergência", refere o documento presidencial.