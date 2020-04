Segurança infantil. Conselhos para manter as crianças longe dos perigos domésticos

Veja também:

A Associação para a Promoção da Segurança Infantil (APSI) lança um conjunto de recomendações para evitar os acidentes domésticos, numa altura em que muitas famílias que se vêem confinadas às suas casas, devido à pandemia do novo coronavírus.

O risco de acidentes é real, refere Sandra Nascimento, presidente da APSI, em declarações à Renascença. "Face a este contexto muito específico em que vivemos, é importante que as famílias possam fazer a avaliação do espaço que têm em casa”, alerta. Apesar de ser um espaço familiar no qual as pessoas se sentem bem, “é preciso um certo olhar, mais distante, e tentar perceber quais são os riscos, e qual é o risco de acidente real que existe em casa”.

Uma das recomendações da presidente da APSI tem a ver com as quedas, situação muito frequente quando a atenção é reduzida. Agora que as atenções estão divididas entre trabalho e responsabilidades domésticas, as falhas, por vezes, acontecem. Sandra Nascimento recomenda, por isso, “verificar que não têm móveis, brinquedos, outros elementos, quer nas varandas quer nas janelas, que as crianças possam usar, por exemplo para trepar, empoleirar ou debruçar, pois é muito fácil elas caírem”.

Há que também não esquecer fechar as portas e janelas, guardar os produtos de limpeza quando já não é necessário e naturalmente na cozinha, evitar manusear líquidos quentes quando os mais pequenos estão por perto.