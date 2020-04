Secretário de Estado acredita que números validam "timing" das medidas contra o coronavírus

Veja também:

O secretário de Estado da Saúde acredita que, embora seja ainda cedo para tirar conclusões concretas, os números mais recentes mostram que as medidas tomadas para combater a pandemia do novo coronavírus foram corretas e impostas no tempo certo.

A evolução do número de casos diários de Covid-19 está a desacelerar, de acordo com as últimas atualizações. Quando questionado sobre isso, na conferência de imprensa de atualização, António Lacerda Sales salientou que "será cedo ainda para avaliar a tendência", porque "o grau de incerteza é grande", contudo, salientou que as medidas impostas pelo Governo são para ser mantidas.

"Não podemos deixar de assinalar que, nos últimos dias, tem havido um adiamento da tendência, sem que possamos ainda tirar conclusões. Estamos disponíveis para não abrandar para já estas medidas. temos de confiar que estas medidas foram bem tomadas e no tempo certo. Esses números estão a dizer-nos isso, que estas medidas foram tomadas em bom tempo", salientou.

Nesse sentido, o secretário de Estado espera que, na Páscoa, a população continue a seguir as recomendações de prevenção da propagação da Covid-19:

"Continua a ser crucial que as pessoas não adoeçam todas ao mesmo tempo. Os contactos sociais devem mesmo ser reduzidas ao mínimo, mesmo na Páscoa. Temos de continuar a ser responsáveis."

António Lacerda Sales considera que "este é o tempo da adaptação" e que todos estão a "tentar normalizar, dentro do possível, esta situação pandémica".

"Os cidadãos adaptam-se à novas rotinas nas suas casas, os profissionais de saúde adaptam-se à prática clínica Covid-19 e o Governo adapta-se sistematicamente a situações dinâmicas e muitas vezes imprevisíveis. Os portugueses não estavam preparados para começar a viver em casa, como o SNS não estava preparado para receber uma pandemia desta dimensão e de características nunca vistas. Em ambos os casos, a capacidade de adaptação tem sido extraordinária", assinalou.

O número oficial de contágios pelo novo coronavírus subiu, esta quarta-feira, para 8.251 (mais 808 que na véspera, 11%). Há, ainda, a registar 187 mortes devido à Covid-19 (mais 27), para uma taxa global de letalidade de 2,3%.