Rosário Farmhouse: ​Sociedade deve estar alerta para maus-tratos a crianças durante pandemia

Neste contexto, Rosário Farmhouse defende que é necessário “estabelecer mecanismos alternativos para garantir que o seu bem-estar seja sempre acompanhado e verificado, mesmo perante todas as restrições que estamos a viver”.

“Num período em que estamos a exercer uma parentalidade fechada em casa, é ainda mais importante chamar à atenção para as marcas que os maus tratos deixam na vida das crianças e jovens, a curto, médio e longo prazo”, alerta a presidente da CNPDPC.

A pandemia de Covid -19 é, para a presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, “uma prova de fogo à nossa capacidade de estar atento, aceitar, resistir, dar, amar, princípios fundamentais de uma sociedade cuidadora, que deve começar em cada uma das famílias”.

“Para aquelas que são mais frágeis e que, por vezes, não têm condições para cuidar de forma saudável das suas crianças, o Sistema de Promoção e Proteção português, está particularmente empenhado e atento a quaisquer situações de perigo que possam surgir”, assegura Rosário Farmhouse.

Por isso, e de acordo com a presidente da CNPDPCJ, “é agora ainda mais importante continuar a alertar para a importância da prevenção dos maus tratos na infância”.

“Serei o que me deres … que seja amor”, é o lema da campanha da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens para o mês de abril, Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância.

A CNPDPCJ adianta que “dada a impossibilidade de desenvolver as ações previstas na rua”, a sociedade em geral é convidada a dar visibilidade à campanha “Serei o que me deres… que seja amor”, colocando um laço azul à janela no dia 30 de abril.

“Porque todas e todos somos poucos para proteger as nossas crianças, é fundamental combater a indiferença! Junte-se a nós nesta causa!”, conclui Rosário Farmhouse.