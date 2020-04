​Rádio francesa diz que “Portugal está à frente” na luta contra a Covid-19

Veja também:

“O mistério português diante da Covid-19”. Assim se intitula o artigo de Anthony Bellanger, jornalista e secretário-geral da Federação Internacional de Jornalistas, na "France Inter", do grupo "Radio France", para elogiar Portugal no combate ao novo coronavírus



“Há um mistério português que tentaremos resolver juntos. O mistério é o seguinte: enquanto a Espanha está severamente confinada e o Governo espanhol acaba de decretar a cessação de toda atividade económica não essencial, os portugueses estão confinados, os espaços públicos estão fechados, mas não há sanções, nem um certificado de viagem”, escreve Anthony Bellanger.

Além dos elogios às medidas de combate à propagação da Covid-19 implementadas em Portugal, o jornalista analisa a razão pela qual o país não está a sofrer tanto com a pandemia como os seus vizinhos, designadamente Espanha e Itália.

“Os portugueses são tão disciplinados que a repressão é inútil”, aponta o jornalista, citando o primeiro-ministro português, António Costa.

Vantagens da localização

Anthony Bellanger destaca que Portugal “conta 11 vezes menos vítimas mortais do que Espanha”. A baixa taxa de mortalidade verificada no país deve-se a uma eficaz decisão de “encerrar fronteiras antecipadamente”, a um baixo registo de “casos importados” e à localização geográfica do país que permitiu a Lisboa “ver o futuro”. “Ou seja, a epidemia – e sua fase crescente – começou mais tarde do que na Espanha, França ou Itália”, explica.

“Portugal isolou-se ao mesmo tempo que nós [França], em 13 de março, enquanto vários casos no seu território ainda podiam ser contados nos dedos das duas mãos”, refere o jornalista, elogiando a “autodisciplina” dos portugueses.

“Os portugueses estão, portanto, à frente”, diz o jornalista francês, que também destaca as vantagens geográficas de Portugal, que “só faz fronteira com um país”.

O jornalista não poupa nos elogios aos portugueses, que “a partir do final de fevereiro, migraram para as suas casas de campo para se isolarem, deixaram de ir a bares e restaurantes”.

“Muitas escolas foram encerradas, por falta de alunos, antes mesmo da diretiva do Governo”, realça o jornalista, acrescentando que “o mesmo vale para algumas empresas, especialmente nas principais cidades do país, que anteciparam a ordem de encerramento”, antes de ser decretado o estado de emergência.

"Todos protegem todos"

Em jeito de conclusão, Anthony Bellanger mostra-se rendido: “Os portugueses estão, portanto, à frente”. E estão, também, à frente devido à estabilidade política: “Há uma continuidade do Governo, da qual os espanhóis não podem tirar proveito. A atual coligação de esquerda está no poder, em Lisboa, desde 2015. A Espanha, em igual período, teve quatro eleições legislativas”.

A “generosidade” portuguesa também não é esquecida pelo jornalista, que destaca o facto de Portugal ter decidido “legalizar todos os migrantes que apresentaram uma autorização de residência e renovar automaticamente as autorizações de residência que expiraram”.

Uma generosidade que, segundo o jornalista, se verifica também como medida de saúde pública, porque “ao legalizar todos, o Governo dá acesso a toda a população residente em Portugal ao Serviço Nacional de Saúde: todos protegem todos da Covid-19″.