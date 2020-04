​Não há coronavírus que trave a solidariedade. Saiba como pode ajudar

O atelier de Daniel começa na próxima semana. Tal como acontece com todos os outros, terá hora marcada, é gratuito, mas requer inscrição no site “Sharing is Caring”. Apesar de ser muito recente, este site já tem 150 pais inscritos e 87 atividades planeadas.

Por isso mesmo, já se inscreveu como voluntário para poder devolver aos outros pais o que tem recebido deles. “Vou ensinar a fazer um herbário com as folhas das plantas que eles têm em casa ou que possam apanhar em pequenos passeios. Recolher as folhas, secá-las, colá-las e, por fim, aprender a identificá-las.”

Já a Adriana, do alto dos seus 11 anos, procura atividades mais complexas. Por exemplo, no campo da Ciência, pode aprender por que razão os astronautas parecem saltar em câmara lenta, como funciona a gravidade ou porque é que ela é diferente na Terra e na Lua.

O Miguel tem quatro anos e prefere o cantinho da leitura. “Ele gosta muito de estar a ouvir uma história e de ver todos os outros meninos que estão também em suas casas a ouvir a mesma história”, conta à Renascença o pai, Daniel. Muitas vezes, o Miguel partilha este momento com a irmã do meio, Isabel, que tem seis anos. As atividades estão organizadas por faixas etárias e algumas são adequadas para ambos.

E que tal começar esta semana? Quinta-feira, 15h30: Inês Mendes Andrade, médica veterinária, vai fazer uma pausa no seu trabalho para ensinar os mais pequenos a viajarem sem saírem da sala de estar. A Inês é uma entre mais de 50 voluntários que desde o início da semana puseram em marcha o programa “Sharing is Caring” , uma iniciativa online da Porto Business School que desafia alunos e ex-alunos, professores e a comunidade em geral a darem um pouco do seu tempo para ajudarem os pais a organizar atividades para os seus filhos nestes tempos de confinamento.

Distrair as crianças enquanto os pais trabalham, fazer máscaras de proteção para as instituições da região, reinventar formas de fazer o auxílio chegar a quem precisa. Em tempos de pandemia, instituições, empresas e cidadãos não param na ajuda a quem precisa.

As iniciativas espontâneas de voluntariado vêm juntar-se às das instituições que, apesar de terem grande experiência no terreno, vivem agora uma situação inédita. É o caso do Banco Alimentar contra a Fome . Vocacionado para a ajuda às instituições que apoiam os mais desfavorecidos, ficaram de repente sem uma grande parte dos seus interlocutores quando as creches, ATL e centros de dias começaram a fechar para evitar a propagação do coronavírus.

O confinamento e o isolamento social provocaram uma grande redução no número de pessoas que habitualmente se dedicam ao voluntariado. Para tentar minorar esse problema, a Câmara Municipal de Lisboa criou uma bolsa de voluntários destinada a dar apoio às juntas de freguesia, serviços sociais do município e outras instituições que estejam impedidas de fazer o seu trabalho por falta de pessoas.

As doações, vindas sobretudo da indústria alimentar, mantêm-se. Só que, atualmente, são todas entregues no MARL, o mercado abastecedor de Lisboa, de onde são depois recolhidas.

“A ajuda não pode parar” – garante a presidente do Banco Alimentar – “por isso, mesmo com meios diferentes, já conseguimos responder a 30% dos pedidos, sobretudo em Lisboa, Porto e Setúbal, e vamos responder aos outros.”

“Inicialmente, destinavam-se apenas a auxiliar as juntas de freguesia da sua área de residência, agora com mais trabalho, em tarefas como a distribuição de refeições e medicamentos a pessoas idosas ou com problemas de saúde que vivam sozinhas ou não tenham que as ajude”, explica o vereador.

Só que, rapidamente, as necessidades aumentaram. “Neste momento, já temos uma centena de voluntários a trabalharem nos quatro centros de apoio às pessoas sem abrigo da Câmara de Lisboa – Pavilhão da Tapadinha, Casa do Lago, Pavilhão do Casal Vistoso e Pavilhão do Clube Nacional de Natação – que servem as refeições e se ocupam do tratamento e distribuição das roupas”.

Há também quem esteja a trabalhar em instituições que ficaram sem voluntários, como a Norfátima e o centro de apoio ao sem-abrigo Casa. Os restantes formam uma equipa de retaguarda e podem ser chamados a qualquer momento, por exemplo, para render as equipas no terreno.

As iniciativas de cidadãos, instituições e empresas crescem e multiplicam-se todos os dias. Os artistas oferecem a sua arte. Os restaurantes “mimam” os profissionais de saúde com uma refeição quente. As fábricas param o que estavam a fazer para produzirem material de combate ao vírus e a capacidade de organização de quem nunca se tinha aventurado no mundo do voluntariado ultrapassa os limites da imaginação.

