Mortágua e Valença juntam-se à lista da DGS. Veja o número de casos de Covid-19 em Portugal por concelho

Dados divulgados esta quarta-feira, no boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), revelam que há 144 concelhos com, pelo menos, três casos confirmados de Covid-19. São mais 9 do que no dia anterior.

Lisboa ocupa o topo da tabela com 546 infetados, seguida do Porto com 505, Vila Nova de Gaia com 387 e Gondomar com 337.

Vila Nova de Gaia é o concelho com maior número de novos casos (49), nas últimas 24 horas de acordo com os dados parciais da DGS.

À lista juntam-se 10 municípios, face à contagem apresentada no último boletim.

Alcobaça, Celorico de Bastos, Mortágua, Valença, Peniche, Trancoso - com três casos confirmados

Baião, Castro Daire, Porto Santo - com quatro casos confirmados

A partir da última terça-feira, e mesmo sabendo que a contabilização não será relativa ao total dos casos – nem acompanhará em simultâneo os dados reportados pelas autarquias - a DGS passou a disponibilizar apenas dados do SINAVE, sistema nacional de vigilância epidemiológica.

Número de casos confirmados de Covid-19 em Portugal por concelho