Ministro diz que Portugal está disponível para investigar incidente entre cruzeiro e navio venezuelano

O ministro dos Negócios Estrangeiros afirma que Portugal está disponível para investigar o incidente entre um navio de cruzeiro com bandeira portuguesa e uma embarcação militar venezuelana. Augusto Santos Silva salienta, contudo, que se trata de um navio privado rejeitando assim que se trate de um incidente entre Estados.

Em causa estão as acusações das autoridades Caracas ao cruzeiro de bandeira portuguesa “Resolute”, que terá abalroado uma embarcação da Marinha venezuelana, levando a que afundasse. O incidente não provocou vítimas, mas Nicolas Maduro exige que as autoridades do Curaçau, onde o barco está ancorado, investiguem este ato de pirataria.