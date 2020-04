Médicos acusam autoridades de “maquilhar número” de profissionais de saúde com Covid-19

Veja também:

Os médicos alertam que o número de profissionais infetados com a Covid-19 pode ser maior que o conhecido e pedem mais testes e proteção.

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e a Federação Nacional dos Médicos (FNAM) já solicitaram uma reunião de urgência com a ministra da Saúde, Marta Temido.

Em declarações à Renascença, o secretário-geral do SIM, Roque da Cunha, acusa as autoridades de saúde de estarem a “maquilhar os números” relativos aos médicos infetados com Covid-19, uma vez que, só são testados os profissionais de saúde que estejam sintomáticos, explica.

Nesse ponto de vista, acrescenta, “os dados que são apresentados junto da ministra da Saúde não estão corretos”.

Segundo os últimos dados da Direção-Geral da Saúde (DGS), há 209 médicos infetados pelo novo coronavírus. Mas, segundo o sindicalista, o número não está certo: “sabemos que são mais, bem como, os que estão em cuidados intensivos”.