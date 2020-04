​Libertação de centenas de reclusos devido à Covid-19? “Perdão tem de ser seletivo”

São muitos os presos preventivos nas cadeias portuguesas e Paulo Sá e Cunha defende que poderiam ser alvo dessa medida. “Estão numa situação diferente. Quando não houver perigo de fuga (mitigado nas atuais circunstâncias), perigo de perturbação do inquérito, perigo de continuação de atividade criminosa, podiam ser retirados das prisões, por exemplo”.

Uma das medidas mais evidentes, e mais claras, para a libertação de alguns reclusos nas prisões na sequência da pandemia de coronavírus poderá passar pelo perdão de pena, defende o especialista em Direito Penal, Paulo Sá e Cunha. O advogado sublinha, no entanto, que esse “perdão deve ser seletivo”.

Nestas declarações à Renascença , Paulo Sá e Cunha afirma que não se pode esquecer que o “critério essencial é que isto seja uma medida sanitária de prevenção de difusão de um surto pandémico que em ambiente prisional seria catastrófico. O problema resulta da sobrelotação e da impossibilidade prática de se aplicarem nas prisões, tal como estão, as medidas de prevenção recomendadas pelas autoridades de saúde”.





Saída de 10% dos reclusos seria “balão de oxigénio” nas prisões

A Renascença ouviu outros intervenientes da área judicial que preferem o anonimato. Não têm dúvidas de que a decisão de libertação de presos não pode ser uma mera decisão administrativa e tem de ser constitucional, respeitando a separação de poderes (político/judicial). Lembram que libertar presos durante uma pandemia como a que vivemos não se trata de uma amnistia ou até mesmo de um indulto.

Vêem algumas soluções para reduzir o número de reclusos nas prisões e travar assim os danos irreversíveis que a entrada da Covid-19 poderá provocar nas cadeias sobrelotadas.

Uma fonte ligada à magistratura revela que se podia acabar com as prisões subsidiárias. Recorda que há centenas de pessoas a cumprir pena de prisão por não terem pago a tempo, por exemplo, multas ao Estado, etc... Cumprem 50, 80 ou 100 dias de prisão por incumprimento de um dever ao Estado Português que poderia, nesta circunstância, perdoar e libertar.