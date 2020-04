Imagens do espaço mostram quebra na poluição em Portugal devido à Covid-19

As consequências da paragem económica no país já começam a ser visíveis do espaço. Ao longo das últimas semanas, observou-se uma redução de 80% das emissões de dióxido de nitrogénio (NO2) para a atmosfera na cidade de Lisboa. No Porto, a diminuição chega aos 60%.

As imagens captadas por satélite foram divulgadas pelo Observatório da Terra do AIR Centre, sediado nos Açores. Para os investigadores, esta evolução é particularmente benéfica para reduzir a probabilidade de afetar pessoas com problemas respiratórios.

“De certa forma, pode também vir a ajudar a mitigar o impacto deste surto. Sabe-se que o dióxido de nitrogénio está relacionado com o aumento da probabilidade de problemas respiratórios”, explica à Renascença o responsável pelo laboratório do AIR Centre, Pedro Silva.

Afinal, a inalação por dióxido de azoto está relacionada com o aumento da probabilidade de problemas respiratórios, uma vez que em altas doses poderia inflamar o revestimento dos pulmões e reduzir a imunidade a infeções pulmonares, causando problemas como tosse, constipações e bronquite.