Famílias “desesperadas” querem apoio do Estado para teletrabalho a meio tempo

Pouco tempo depois do primeiro caso de coronavírus em Portugal, as escolas fecharam e muitas famílias tiveram de reinventar o seu quotidiano.

A Associação de Famílias Numerosas apresentou um pedido ao Governo para que as famílias que estão em casa com os filhos em regime de teletrabalho possam passar a tempo parcial, beneficiando de apoio do Estado.

“Mesmo famílias com dois filhos é completamente impossível pedir-lhes que trabalhem a tempo inteiro e que em simultâneo estejam a tomar conta das crianças e a acompanhar o seu percurso escolar”, refere.

Para minimizar as dificuldades, a associação propõe que o Estado apoio as famílias, sobretudo as que têm filhos mais pequenos e as famílias com mais do que um filho.

“É vital que se possa implementar uma medida de redução do horário de trabalho do pai ou da mãe ou de ambos, em consonância com as entidades patronais, com uma compensação do Estado”, defende Ana Cid.

A associação garante que já fez chegar esta proposta, mas que até ao momento ainda não teve resposta. “As famílias estão sem resposta nenhuma”, sublinha.