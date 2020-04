Exército. 22 militares estão infetados com o novo coronavírus

Há 22 militares do Exército infetados com o novo coronavírus, segundo confirmação oficial obtida pela Renascença junto deste ramo das Forças Armadas.

Dos casos confirmados de infecçao, 10 são oficiais, nove são sargentos e três são praças.

Há ainda 33 situações suspeitas de contaminação, sendo que 16 já foram validadas pela linha SNS e aguardam a realização de analises.

Do total de 105 casos, há ainda 37 situações de vigilância por contacto com pessoas infectadas.

Nesta altura, 77 militares do Exército estão em isolamento no domicílio, 27 em unidades militares e um no hospital.

Portugal regista, esta qurta-feira, 187 mortes associadas à Covid-19, mais 27 do que na terça-feira, e 8.251 infetados (mais 808), segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).