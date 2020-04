DGS. População envelhecida explica aumento exponencial do número de casos nos cuidados intensivos

Veja também:

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, explicou, esta quarta-feira, o aumento vertiginoso de casos nas unidades de cuidados intensivos (UCI), devido ao novo coronavírus, nos últimos quatro dias - de 89 para 230 -, com o envelhecimento da população portuguesa.



"Estes números têm de ser observados muito de acordo com a estrutura etária que está a ser internada. Somos um país com população envelhecida e muitos dos doentes internados são dessa faixa etária, que tem risco acrescido de necessitar de cuidados intensivos. É essa dinâmica que se está agora a verificar", frisou Graça Freitas, na conferência de imprensa de atualização da situação da Covid-19 em Portugal.



Com o arrastar da pandemia no tempo, cada vez mais camas nas UCI são ocupadas, o que obriga a um racionamento dos recursos. A diretora-geral da Saúde garantiu que o "o país está a fazer um esforço grande para aumentar a capacidade", face à pandemia de Covid-19. Uma das soluções é "não aumentar o número de ventiladores ocupados por situações que podem ser diferidas no tempo", como cirurgias.

O secretário de Estado da Saúde lembrou que, neste momento, Portugal tem capacidade de cerca de 1.142 ventiladores: 525 em UCI, 480 em blocos operatórios e capacidade de expansão de 134.

"Em conjunto com as aquisições centrais que o Governo fez e as disponibilidades oferecidas por outras entidades, pretendemos, a muito curto prazo, duplicar a nossa capacidade de ventilação, o que nos prepara para cenários que não são os melhores. Temos de estar preparados para o pior e esperar o melhor", assinalou António Lacerda Sales.