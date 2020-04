Covid-19. Diagnóstico tardio em pacientes internados relacionado com alargamento dos critérios

01 abr, 2020 - 08:41 • As três da Manha , com redação

Equipamento só tem faltado "pontualmente"

Apesar das várias queixas de vários cantos do país, o presidente do Conselho de Administração do Centro Hospital Lisboa Norte garante que a carência de equipamento tem sido ocorrência "muito pontual". "Para além das nossas habituais fontes de abastecimento, temos tido ajuda do Governo e muitas doações. Temos tido situações muito pontuais de carência. No essencial, temos tido material em quantidade e do tipo que precisamos", salienta.

O Hospital Santa Maria conta, por esta altura, com cerca de 75 ventiladores, "mais um conjunto de ventiladores que, não tendo as características 100% adequadas, podem ser utilizados" em doentes com Covid-19. "Por isso, temos 90 camas com ventiladores reservadas para doentes com Covid-19. Gostaríamos que estas camas sejam suficientes. A partir deste número, a nossa capacidade será difícil, mas esperamos receber mais equipamento", assume Daniel Ferro.