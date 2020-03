Covid-19. Autarca de Ovar fala em 277 infetados e 13 mortos no concelho

Veja também:

O presidente da Câmara de Ovar, município que desde 17 de março está em estado de calamidade pública devido à covid-19, disse esta terça-feira que a doença já provocou 277 infetados e 13 mortes entre os 55.400 habitantes.

Salvador Malheiro considera que estes são "resultados animadores", pois demonstram a eficácia do cerco sanitário em vigor desde 18 de março no concelho do distrito de Aveiro, que determinou o controlo de entradas e saídas no território e o encerramento de toda a atividade empresarial que não abranja bens de primeira necessidade.

"Apesar deste aumento dos infetados e óbitos, há que ter noção de que a nossa taxa de crescimento é claramente inferior à que se verifica em termos nacionais: se nós estivéssemos a evoluir ao ritmo de Portugal, hoje não teríamos 277 infetados e estaríamos, sim, com um valor na ordem dos 1.700", explica o social-democrata.