​Cinco a sete mil julgamentos adiados por causa da Covid-19

Duas semanas depois do estado de emergência devido à pandemia de coronavírus, os tribunais mantêm-se de portas abertas para casos urgentes. No entanto, há uma bola de neve que se está a formar. “A ideia não é nada animadora. Há entre cinco a sete mil julgamentos e diligências adiadas. Fizeram-se centenas de outros, mas isto vai criar uma bolha de processos”, revela Manuel Ramos Soares, presidente da Associação Sindical de Juízes Portugueses (ASJP), em declarações à Renascença.



A associação de juízes está, por isso, já a trabalhar numa proposta à crise provocada pela Covid-19. “Vamos propor um mecanismo especial de recuperação de pendências. Não faz sentido existirem férias judiciais de verão e estamos a estudar proposta para realocar recursos em processo mais urgentes numa fase inicial”, avança Manuel Ramos Soares.

Os juízes dividem-se nesta altura entre o trabalho em casa e as deslocações ao tribunal. “Cerca de mil juízes foram aos tribunais presencialmente nas últimas semanas fazer diligências. Houve centenas de atos realizados. É relevante dizer que na maioria as pessoas compareceram à chamada”, explica o presidente da ASJP, que garante tem havido medidas de proteção: “separação das pessoas, medidas de higienização, videoconferência e redução de pessoas presentes em tribunal.”

Em declarações à Renascença, Manuel Ramos Soares lamenta que “os funcionários não tenham acesso a sistema remoto, o que implica que estejam fisicamente em tribunal a dar andamento ao trabalho dos juízes e não só”.

Os tribunais abertos e a trabalhar em processo com presos, com menores, internamentos compulsivos, mandados de detenção europeus, etc...

“Não há máscaras, gel ou luvas. Magistrados estão por sua conta e risco”

Também os procuradores têm trabalhado à distância e fisicamente nos tribunais. António Ventinhas, presidente do SMMP, lamenta que “a preocupação com o andamento dos processos não é acompanhada da mesma preocupação relativamente às condições de proteção e segurança de quem desempenha funções nos tribunais”.

Em declarações à Renascença, acusa a Procuradora-Geral da República de preocupação meramente estatística relativamente ao trabalho do Ministério Público e processos despachados, sem acautelar medidas de proteção aos magistrados.

“Não há máscaras, gel ou luvas, não há sistemas de proteção para os funcionários que atendem cidadãos. Há muito por implementar”, denuncia, “as desinfeções de salas de audiência e instalações nunca existiram”.