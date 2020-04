​Centros Educativos libertam jovens que deveriam sair num espaço de três meses

De entre as medidas aplicadas no terreno destacam-se a “suspensão das visitas aos jovens, reforçando-se os contactos à distância, nomeadamente através de videochamada com as suas famílias”.

Foram suspensas as atividades formativas presenciais, prevendo-se que sejam retomadas por ensino à distância, segundo a DGRSP, assim como foram suspensas atividades terapêuticas de grupo e outras atividades estruturadas que envolviam vários jovens em simultâneo.

“Mantém-se, todavia, o acompanhamento pelos técnicos superiores tutores e o apoio psicológico sempre que necessário”, assinala a DGRSP à Renascença.

A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais alterou os horários dos técnicos “com o seu consentimento, para reduzir o número de entradas de pessoas diariamente”.

Já a entrada de roupas e produtos alimentares está condicionada, sendo entregue somente após um período de 72 horas.