“Beijinhos, abraços e passou-bem são para evitar [mesmo depois do Covid-19]”, diz especialista

“Beijinhos, abraços e passou-bem são para evitar daqui para a frente [depois do Covid-19] como forma de cumprimento”, afirma à Renascença o especialista em saúde pública, Henrique Barros.

O presidente do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP) e do Conselho Nacional de Saúde Pública garante que depois desta pandemia, outras vão chegar, e por isso mesmo há coisas que impreterivelmente vão mudar na forma como nos relacionamos com os outros e com o espaço. A forma de nos cumprimentarmos é uma delas.

“Esse tipo de cumprimento [beijinho, abraço ou passou-bem] não adianta coisa nenhuma, é uma formalidade, e nem sequer representa o afeto que temos uns pelos outros”, começa por referir. Mas se são, muitas vezes, inócuos na categorização e hierarquização das relações, não o são como veículos de transmissão de uma doença.

“Em doenças em que a transmissão é pela boca, pele e mucosas, esta forma de saudação é um veículo de transmissão”, refere o especialista, que dá o exemplo dos chineses e dos indianos como povos que já tomam precauções. Os primeiros mantêm uma distância de segurança quando se cumprimentam, e os segundos, afirma, põem a mão a frente da boca.

As pandemias são uma realidade que ao que tudo indica está para ficar, e não vamos poder esquecer tudo o que vivemos e vamos viver neste período com o novo coronavírus. Se antes, as pandemias surgiam de 40 em 40 anos, só nestes 20 anos de século XXI já tivémos a título de exemplo a SARS, a MERS, a gripe hemorrágica, o alastramento da cólera, e agora em maior escala, a COVID-19.