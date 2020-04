Balanço DGS. Morreram 27 infetados em 24 horas (há 187 óbitos)

Veja também:





Sobe para 187 o número de mortos em Portugal. O balanço diário da Direção-Geral de Saúde revela ainda que há 8.251 infetados confirmados.

O relatório da situação epidemiológica em Portugal, com dados atualizados até às 24h00 de terça-feira, indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortes (95), seguida da região Centro (52), da região de Lisboa e Vale do Tejo (38) e do Algarve, que hoje regista dois mortos.

O boletim diário revela que há 4.957 pessoas que aguardam resultados de análises e mais de 20 mil estão sob vigilância.

Há 726 pessoas estão hospitalizadas, das quais 230 estão nos cuidados intensivos.



De acordo com esta atualização, 43 pessoas recuperaram da doença.

A informação apresentada refere ao total de notificações clínicas no sistema SINAVE, correspondente a 79% dos casos confirmados.



Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 2 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00h00 de 19 de março e até às 23h59 de 2 de abril.

Além disso, o Governo declarou no dia 17 o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.