​Número de mortes volta a disparar no Reino Unido

O número total de mortes relacionadas com a covid-19 no Reino Unido aumentou para 2.352, mais 563 do que na terça-feira, anunciou esta quarta-feira o Ministério da Saúde britânico.



Foram registados, até agora, 29.474 casos positivos entre 152.979 testes, mais 4.324 do que na véspera.

No balanço de terça-feira, tinham sido registadas 1.789 mortes, um aumento de 381 face ao dia anterior.

A evolução confirma o que o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, tinha avisado no fim de semana, que "as coisas vão piorar antes de começarem a melhorar".

Os especialistas afirmam que a curva ascendente de casos e mortes só deverá ser controlada quando se sentir o impacto das medidas de distanciamento social, dentro de duas a três semanas.