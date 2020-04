Espanha ultrapassa os 100 mil infetados pelo coronavírus

Veja também:

A Espanha ultrapassou, esta quarta-feira, a marca dos 100 mil infetados pelo coronavírus, segundo anunciou o Ministério da Saúde espanhol.

Morreram 864 mortos nas últimas 24 horas, um novo recorde diário e o país cumpre o quinto dia consecutivo com mais de 800 mortes. No total, são 9,053 mortes pela Covid-19.

Os infetados superam os 102 mil, um aumento de mais de oito mil em relação a terça-feira.

Espanha é agora o terceiro país do mundo a ultrapassar a marca dos 100 mil infetados. Os Estados Unidos da América, com mais de 188 mil casos, é o país mais infetado do mundo, seguido da Itália, com 105 mil.

À data, Portugal conta com 7.443 casos positivos e 160 mortes.