​Covid-19 em Espanha. Morreu a mãe do “filho de todos”

A mãe do antigo vereador do PP, Miguel Ángel Blanco, assassinado pela ETA em 1999 e símbolo maior da resistência do conjunto da cidadania espanhola na luta antiterrorista, morreu esta quarta-feira ao não conseguir superar os efeitos da Covid-19. Consuelo Garrido faleceu apenas três semanas depois da morte do marido e pai do jovem político do Partido Popular Basco.



O dirigente histórico do PP basco, Carlos Iturgaíz, anunciou, na sua conta do Twitter, a notícia da morte de Consuelo Garrido. “Estou desfeito por dentro depois de ter sido informado do falecimento por coronavírus de Chelo”, "Chelo", o diminutivo pelo qual era conhecida a ativista da luta anti-terrorista.