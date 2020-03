Coronavírus. Trump alerta para duas semanas “muito, muito dolorosas”

O Presidente dos Estados Unidos alerta que as próximas duas semanas vão ser “muito, muito dolorosas” no país devido ao avanço da pandemia do novo coronavírus.

“Quero que todos os americanos estejam preparados para os dias difíceis que os esperam. Vamos entrar agora num período de duas semanas muito dolorosas”, disse Donald Trump no briefing diário sobre a Covid-19.

O líder norte-americano, que passou semanas a desvalorizar a pandemia, está agora a alertar os cidadãos para os perigos que se aproximam e, por isso, reafirmou que as regras de isolamento social vão manter-se até 30 de abril.

Trump garantiu ainda que o país tem 10 mil ventiladores guardados para “atacar” o pico.

“Mantivemo-los retidos porque o pico está a chegar e vai chegar em força, por isso quisemos ter os ventiladores prontos para serem usados”, referiu.

“Falei com o governador do Michigan e enviámos imensos ventiladores para o Michigan, para o Louisiana, enviámos ventiladores adicionais para Nova Iorque e Nova Jérsia", referiu.

Quanto à realização de testes, o Presidente referiu que não há falta de testes. “Estamos a fazer mais do que qualquer outro país no mundo, até agora. Estamos a testar e a testar com testes altamente fiáveis”, garantiu. Trump reafirmou que vão passar a usar um teste que dá o resultado em cinco minutos.

Este briefing de Donald Trump surge no dia em que o ex-Presidente Obama deixou críticas à forma como a Casa Branca abordou o problema nas primeiras semanas.

O novo coronavírus já matou mais de 3.400 pessoas nos Estados Unidos. O número de infetados com a Covid-19 já ultrapassou os 173 mil. Os especialistas admitem 100 a 200 mil mortos no país.