Coronavírus. Navio de cruzeiro pede ajuda, mas ninguém quer mais “um fardo”

O porto de Fort Lauderdale, na Flórida, é onde agora reside a esperança. Os passageiros do MS Zaandam esperam pelo sim do porto, depois de terem sido recusados no Chile, no Peru e na Argentina (Ushuaia).

A situação a bordo começa a tornar-se insustentável. Quatro pessoas morreram dentro do navio, pelo menos duas delas infetadas pela Covid-19; nove têm a doença (o teste deu positivo) e 179 estão com sintomas de gripe.

O isolamento faz-se em pequenas cabines de cinco metros quadrados, com alguma humidade e sem luz natural ou ar fresco. “É-lhes dado pequenos pedaços de pão e uma pequena quantidade de cereais”, revela a mulher de um tripulante em isolamento, adiantando que por vezes estão duas pessoas em cada cabine destas.

Os passageiros são de diferentes nacionalidades – britânica, norte-americana, australiana – e a maioria é idosa, com mais de 60 anos.

É o caso de Rob Andersen, 63 anos, que, em declarações à NBC News, deixa o apelo: “as pessoas estão a adoecer e precisam de tratamento médico adequado num hospital. Não podem ser tratadas a bordo”.

O artista de Maineville, no Ohio (EUA) é perentório: “Precisamos de sair deste barco!”

À CBS News, a filha de um casal de idosos que se encontra doente a bordo do navio, mostra-se preocupada com a situação.