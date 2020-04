Coronavírus. Navio de cruzeiro pede ajuda, mas ninguém quer mais “um fardo”

O porto de Fort Lauderdale, na Flórida, é onde agora reside a esperança. Os passageiros do MS Zaandam esperam pelo sim do porto, depois de terem sido recusados no Chile, no Peru e na Argentina (Ushuaia).

A situação a bordo começa a tornar-se insustentável. Quatro pessoas morreram dentro do navio, pelo menos duas delas infetadas pela Covid-19; nove têm a doença (o teste deu positivo) e 179 estão com sintomas de gripe.

O isolamento faz-se em pequenas cabines de cinco metros quadrados, com alguma humidade e sem luz natural ou ar fresco. “É-lhes dado pequenos pedaços de pão e uma pequena quantidade de cereais”, revela a mulher de um tripulante em isolamento, adiantando que por vezes estão duas pessoas em cada cabine destas.

Os passageiros são de diferentes nacionalidades – britânica, norte-americana, australiana – e a maioria é idosa, com mais de 60 anos.

É o caso de Rob Andersen, 63 anos, que, em declarações à NBC News, deixa o apelo: “as pessoas estão a adoecer e precisam de tratamento médico adequado num hospital. Não podem ser tratadas a bordo”.

O artista de Maineville, no Ohio (EUA) é perentório: “Precisamos de sair deste barco!”

Mas não é só o MS Zaandam que precisa de atracar. O Rotterdam, navio da mesma linha de cruzeiros (a Holland America Line), desloca-se a par com o Ms Zaandam para a Flórida. É no Rotterdam que estão alguns mantimentos, os testes para fazer à Covid-19 e os passageiros que se encontram aparentemente saudáveis, entretanto transferidos.

O presidente da Holland America Line já veio avisar que pode morrer mais gente, se os barcos não conseguirem atracar e acusa os governos de “virarem as costas” a milhares de pessoas presas no mar.

Orlando Ashford apela, por isso, ao porto de Fort Lauderdale que tenha “compaixão” por estes passageiros e os deixe sair para terra.

“Não precisamos de mais infetados”

O governador da Flórida não parece disposto a receber o navio. Ron DeSantis diz que o estado simplesmente não tem recursos para assumir “mais um fardo” no meio de uma crescente crise de saúde.

“Não podemos permitir que pessoas que nem sequer são da Flórida sejam aqui despejadas para usarem os nossos valiosos recursos”, afirmou na segunda-feira à Fox News.

Na mesma linha, o prefeito Dean Trantalis também afirmou à Fox News que “não precisamos mais de infeção nas nossas comunidades. Não pode chegar a Fort Lauderdale”.

A esperança recai agora na reunião dos comissários do condado de Broward, mas o comissário Michael Udine já veio dizer que é preciso haver um plano, pois “temos de nos assegurar de que não representa um perigo aos nossos residentes do Sul da Flórida”.

Michael Udine lembra que os hospitais estão a ficar sem material e que “será muito difícil acomodar as 1.500 pessoas que possam sair do navio e que provavelmente precisam de tratamento”.

Rob Andersen, o passageiros de 63 anos, lembra que todos os que estão no navio “são pais, avós, tios e tias de alguém. O governador [da Flórida] deveria pensar: ‘e se a minha mãe estivesse naquele navio’?”.

Encalhados no mar

Há cerca de 10 navios de cruzeiro a navegar nesta altura. Significa cerca de 10 mil pessoas nos mares do mundo em tempo de pandemia.

Ninguém os quer receber, com medo. Orlando Ashford, presidente da Holland America Line diz que estamos a assistir à síndrome do “não é problema meu”.

“A comunidade internacional, sempre generosa e prestativa diante do sofrimento humano, fechou-se para Zaandam”, critica.

“As nações estão justificadamente focadas na crise ao Covid-19, mas estão a voltar as costas a milhares de pessoas que estão encalhadas no mar. Essas reações são baseadas em factos de especialistas como os Centros dos EUA para Controle e Prevenção de Doenças (CDC) ou alimentadas por medo irracional? O que aconteceu com a compaixão e ajudar o seu próximo?”, questiona Ashford em comunicado.

O Ministério britânico dos Negócios Estrangeiros diz estar a fazer “tudo ao seu alcance” para ajudar os britânicos que se encontram a bordo e que se mantém em contacto com o operador de cruzeiros e as autoridades na região.

O grupo Cruise Lines International Association (CLIA,) que integra as linhas Carnival, Royal Caribbean e Princess Cruise Lines entre os seus 38 membros, já confirmou que 3,6% da sua frota está em navegação (10 barcos).