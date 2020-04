Coronavírus. ​Espanha aprova subsídio para precários que terminem contrato

De acordo com a agência Europa Press, o único requisito exigido pelo Governo é que a duração do contrato que se extingue tenha uma duração mínima de dois meses, excluindo relações contratuais esporádicas.

A prestação excecional visa proteger os trabalhadores com contratos precários durante o tempo em que Espanha estiver em estado de emergência, devido à pandemia de Covid-19.

Espanha registou, esta terça-feira, um número recorde de mortes em 24 horas: 849. No total são já 8.189 óbitos no país pela Covid-19 . No domingo tinham falecido 838 pessoas, registo ultrapassado esta terça-feira.

O número de infetados subiu cerca de nove mil para 94.417, segundo anunciou o Ministério da Saúde. O número de casos recuperados sobe também para os 19.259.