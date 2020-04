Avião russo aterra em Nova Iorque com ajuda humanitária contra o coronavírus

Veja também:

Um avião militar russo aterrou esta tarde em Nova Iorque, carregado de material humanitário, incluindo 60 toneladas de equipamento médico como ventiladores e máscaras.

A ajuda resultou de uma oferta feita por Vladimir Putin a Donald Trump, durante uma conversa telefónica, que Trump aceitou, mas está a ser vista pelos críticos do Presidente americano como prova de que as suas relações com Moscovo são mais próximas do que seria desejável.

A chegada aos Estados Unidos de ajuda humanitária não deixa de causar estranheza, uma vez que o fluxo de assistência costuma ser ao contrário, da América para outros países. Representantes do Governo americano confirmaram que o equipamento chegou e que foi solicitado por Trump, mas disseram que tudo vai ser inspecionado para garantir que está conforme as exigências das autoridades de saúde em Washington.

Pelo menos um ex-diplomata americano reagiu com sarcasmo às imagens do avião militar russo no aeroporto JFK. “Nada para ver aqui. Apenas um avião militar russo a aterrar no JFK com 60 toneladas de material médico para apoiar a resposta americana à Covid19. Uma bonança de propaganda numa altura em que o nosso Governo foge do seu papel de liderança durante uma crise global”, escreveu Brett McGurk, que serviu as administrações de Trump, Obama e Bush.