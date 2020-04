Orçamento em vigor vítima do coronavírus. O tempo corre contra nós

Venha o Orçamento Suplementar, tão depressa quanto possível, dar ao texto publicado um mínimo de coerência. De rectificativos também teremos de falar, mas só lá mais para a frente, quando as previsões iniciais se mostrarem falhadas porque ninguém tem uma bola de cristal para as acertar com a procissão no adro.

Por ironia, o OE 2020, sendo obviamente caduco, entrou hoje em vigor . Porque nada será como dantes. Nunca se terá visto um desajuste tão grande entre o previsto e o executado . E, Centeno, que tanto se orgulhava das suas contas certas, entra em acção com elas já erradas. E sem culpa. Talvez isso o venha agora recolocar na história, mas pelas piores razões. Boa notícia inesperada só o preço do petróleo que já vai nos 25 dólares por barril, com a última queda semanal mais forte dos últimos 27 anos. Mas quem quer pensar no petróleo agora?

Tarde e a más horas entrou esta quarta-feira em vigor o Orçamento do Estado para 2020. O mais importante instrumento de política económica será este ano uma inutilidade. Não porque só vigorará nos 9 meses que nos restam. Mas porque já não servirá de nada. Até o primeiro e histórico excedente que o faria entrar na história da democracia, afinal, já foi. E ainda bem que foi em 2019, embora não tenhamos tido tempo de o festejar, porque em 2020 certamente o não terá. Nem excedente, nem 6% de desemprego, nem crescimento, nem redução da dívida, nem a receita fiscal esperada, as contribuições, as prestações, as despesas, os benefícios ou benesses. Nada.

A 11.ª economia do mundo e a quarta europeia pode ser alvo do mais ingrato e estúpido tratamento, mas ninguém a vai deixar afundar porque leva a Europa com ela . Quando a Europa começar a adornar a Sul, o Norte, quer queira quer não queira, terá de aliviar também a carga e lançar os salva-vidas.

Agora o túnel parece não ter fim. Os mercados não gostam de incerteza e os investidores exigem confiança. Para já, tudo o que podemos e devemos fazer é o “salve-se o que se puder”. Não confundir, como os suspeitos do costume do norte da Europa começam já a fazer, com o velho “salve-se quem puder”. O exemplo clássico é o da Alemanha, que pôs em marcha só para si um plano de resgate de 750 milhões de euros (tanto quanto o BCE está disposto a ajudar os outros 26) . Segue-se a Holanda (à espera de conseguir apanhar boleia do grande parceiro) e países como a Áustria, a fazerem-se esquecidos de quantas vezes já foram literalmente salvos pelos restantes.

Pior: desta vez não teremos ninguém para culpabilizar. O tão temível choque externo simultâneo de que os economistas falavam sempre que testavam os modelos, pensando na crise do petróleo da década de 70, não serve de comparação. Nem a grande depressão de 29. Nem a crise de 2011, que ao pé desta nos parece agora uma brincadeira bem mais fácil de ultrapassar. Embora seja bom que aprendamos com ela a agir enquanto é tempo. Coisa que não se fez na crise financeira. RÁPIDO, DEPRESSA, JÁ.

Esquecendo não apenas as limitações à politica orçamental (que já foram finalmente lançadas borda-fora pela Comissão Europeia!), mas dando à economia europeia (porque não estamos a falar de economias mas da economia como um todo) o dinheiro quem de um minuto para o outrom desapareceu nesta longa noite, como se tivéssemos vivido um pesadelo que vai para além da ficção.

Nenhum teórico se lembrou de estudar o efeito conjunto de uma crise da chamada “oferta” (resultante da paragem forçada da produção de quase tudo em quase todo o lado) em simultâneo com uma crise de impacto mundial da procura (resultante da perda de poder de compra generalizado pelo efeito de redução dos salários, desemprego generalizado).

Tudo acrescido da travagem da própria economia subterrânea, aquela que fugindo às estatísticas e aos controles estatais assegura entre 10 por cento e um quarto da economia de múltiplos países, prosperando entre feiras e vendedores ambulantes, trabalhadores ilegais e biscateiros. Em África e alguma América, é sobretudo esta economia informal com rendimentos incertos, ganhos à hora ou ao dia, que assegura a sobrevivência de largas camadas da população. O fenómeno não está estudado porque é mau demais. Seria, ou será, um susto. Basta olhar o Brasil.

Nas guerras, o aparelho produtivo é muitas vezes devastado mas a própria guerra gera áreas de negócio. Aqui a perda de capital humano, na Saúde por exemplo, não é garantido sequer que possa ser compensado pelos ganhos assegurados ao pico de atividade do setor. Há sempre as farmacêuticas, a ciência, os produtores de fatos e máscaras, de ventiladores e até os produtores de caixões que terão procura acrescida, mas de que serve isso perante a vaga de travagem global? Não aqui. Na China, na Ásia, na Europa ou na América. Em todo o mundo.

Falta-nos fazer as contas. As feitas de nada servem. As tentativas de previsão são assustadoras. Mas valem o que valem e isso é muito pouco, mesmo se falarmos só para Portugal. Algumas são tão otimistas que apetece acreditar, como as do Banco de Portugal (queda de 3,7 a 5,7% do PIB em 2020 ), outras tão pessimistas que apetece fugir, como o cenário do estudo da Católica (descida de 4 a 20%).

Hoje os analistas do Bankinter deram conta das últimas previsões para Portugal: se durar dois meses a recessão será branda ( queda do PIB de 0,8% e desemprego a subir para 7,8 %) mas no pior cenário a quebra seria de 4 % de perda de riqueza anual e o desemprego a acabar o ano em 10% ( 6,7 previstos).

Se ficarmos algures pelo meio, teremos num ano um efeito duas vezes superior ao pior ano da troika. É devastador. Sobretudo porque mesmo que o desemprego desta vez fique contido (nos 10 a 13% previstos pela Católica), com o lay-off simplificado a aplicar-se um pouco por todo o lado, as despesas da Segurança Social a entrar em colapso, uma quebra de um terço nos ordenados, em simultâneo, é uma catástrofe social. Para a travar não bastam as moratórias do crédito à habitação. Vai ser preciso muito mais porque o endividamento das famílias já retomou níveis muito altos.