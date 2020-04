Treinadores estão dispostos a reduzir salários, mas sem "abusos"

Os treinadores estarão disponíveis para reduzir salários por causa da pandemia de Covid-19, desde que não ponha em causa a sua "dignidade". Garantia dada, esta quarta-feira, pelo presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF) à Lusa.

"Ninguém pode estar otimista com este momento que vivemos, vai exigir de todos nós uma certa compreensão, e os treinadores também são portugueses e vão compreender, não podem distanciar-se da realidade do país e do resto do mundo. Haverá sempre disponibilidade para negociar, desde que não haja abusos que ponham em causa a dignidade dos treinadores", refere José Pereira.

O presidente da ANTF diz que não houve qualquer abordagem da Liga de clubes ou da Federação Portuguesa de Futebol sobre o tema. José Pereira acredita que isso se deve ao facto de o momento ser de incerteza sobre o futuro das competições.

"Hoje haverá uma comunicação ao país [pelo Presidente da República sobre o eventual prolongamento do estado de emergência], teremos de aguardar o que vai ser decidido", diz.

José Pereira lembra que "há um contrato coletivo de trabalho, mas depois as eventuais negociações serão caso a caso, clube a clube, porque há situações muito diferentes, e aí a associação não terá qualquer papel", a não ser que seja solicitado.