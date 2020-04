Paços de Ferreira. "É prematuro e irresponsável definir calendário de regresso das competições"

São vários os cenários em cima da mesa para o regresso das competições em Portugal. Os órgãos competentes parecem querer acelerar o processo com a realização de jogos à porta fechada, por forma a conseguir terminar a época o mais depressa possível. Em entrevista a Bola Branca, Paulo Meneses, presidente do Paços de Ferreira, mostra-se contra um regresso precipitado, em pleno surto do coronavírus.

"É completamente prematuro e irresponsável estarmos a estabelecer calendário de regresso quando não há a mínima noção de qual será a realidade amanhã. O futebol português deu, no passado, um exemplo de ponderação e de prevenção e, neste momento, poderemos estar a dar um exemplo de precipitação para fora, para a sociedade civil", considera, acrescentando que um regresso precipitado podia colocar em causa, também, a próxima época.

"Devemos, primeiro, ter condições para reinício da época. A Direção Geral da Saúde estabelecia, há uma semana atrás, que o pico desta pandemia deveria acontecer em meados de abril. Agora já se fala em finais de maio. Nesse cenário, um regresso precipitado iria hipotecar esta época e a próxima. Não nos devemos vincular a qualquer cenário, por agora".

Paulo Meneses considera que todos os cenários estão em cima da mesa. No entanto, na opinião do líder pacense, a temporada não deve ir além do final do mês de junho.

"Não tem de haver uma decisão transversal a todas as Ligas Europeias. Não se deve dar a época como terminada como não se deve dizer que vai ser reatada, devemos esperar mais uma ou duas semanas. A época, em momento algum, deverá passar o final do mês de junho. Queremos todos concluir a temporada mas vamos aguardar", refere.

Paulo Meneses revela preocupação pelo estado físico dos jogadores se a proposta de jogar de três em três dias for avante, quando as provas forem retomadas. Até porque os atletas vão precisar de um período de preparação antes de voltarem a competir.

"O regresso às competições deve ser antecedido de uma mini pré-época de, pelo menos, um mês. Depois vamos ter jogos de três em três dias e isso implica um esforço dos jogadores que vai para além do humanamente possível", conclui.

A UEFA dá até 3 de agosto para as federações avançarem com a lista de clubes para as competições europeias. Os campeonatos terão de ser fechados até lá.