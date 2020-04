Coronavírus. Futebol na Europa esticado até 2 de agosto

Para encontrar datas, o organismo máximo do futebol europeu adiou todas as competições de clubes e de seleções.

Todas as partidas de seleções agendadas para junho(...)

As decisões foram tomadas após uma reunião, por vídeo-conferência, com as 55 federações-membro.

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol reuniu-se depois por vídeo conferência com os presidentes dos clubes que disputam os campeonatos profissionais. Pedro Proença, o presidente da Liga, também participou na reunião em que todos foram informados das decisões da UEFA.

As épocas desportivas habitualmente terminam a 30 de junho. A pandemia do novo coronavírus fez parar quase todos os campeonatos a nível mundial e, por isso, a temporada vai ser esticada, na esperança de que as provas possam ser terminadas dentro das quatro linhas.