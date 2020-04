​Clubes portugueses traçam planos para o regresso das ligas profissionais

O jornal "Record" avança que os clubes profissionais estão a desenhar um plano, suportado pelos responsáveis clínicos dos clubes, que aponta para um regresso ao trabalho em duas etapas, ainda que não se saiba quando serão reatadas as competições, suspensas devido à pandemia de Covid-19.

Primeiro, o trabalho individual no relvado e só depois o trabalho coletivo, que deverá ser feito de forma gradual. Após um espaço de tempo que poderá ir até às três semanas, as equipas podem voltar à competição, provavelmente, com jogos à porta fechada, como defende Silas, treinador do Sporting, à Renascença, com o mínimo de participantes fora do relvado e com testes constantes aos jogadores e aos outros envolvidos.